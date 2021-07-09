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مسؤول سعودي: المملكة “تشعر ببالغ القلق” بسبب زيادة أنشطة إيران النووية

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 27 ثانيةآخر تحديث : الجمعة 9 يوليو 2021 - 6:05 مساءً
مسؤول سعودي: المملكة “تشعر ببالغ القلق” بسبب زيادة أنشطة إيران النووية

كل الوطن – وكالات: قال مسؤول في وزارة الخارجية السعودية إن المملكة “تشعر ببالغ القلق”بسبب زيادة الأنشطة النووية الإيرانية التي تهدد الأمن في المنطقة، وذلك بعدما بدأت طهران إنتاج معدن يورانيوم مخصب.

وقال المسؤول السعودي ردا على طلب من “رويترز”، بالتعقيب إن الرياض “تشعر ببالغ القلق إزاء زيادة وتيرة أنشطة إيران النووية وتطوير قدرات تصنيع ذات كفاءة عالية لأغراض لا تتسق مع الاستخدامات السلمية بما فيها رفع مستوى التخصيب وصولا إلى نسبة 60% وسعيها لإنتاج وقود معدني لمفاعل الأبحاث بتخصيب يصل إلى 20%”.

وأضاف أن هذه الأنشطة “تمثل تهديدا متصاعدا لأمن المنطقة ومنظومة عدم الانتشار وتعرقل مساعي الحوار والمفاوضات للوصول إلى اتفاق نووي شامل يضمن الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي”.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة قد قالت يوم الثلاثاء إن إيران بدأت عملية التخصيب، في خطوة قد تسهم في تطوير سلاح نووي وقوبلت بانتقاد من الولايات المتحدة وقوى أوروبية.

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من جهتها، قالت إيران، إن خطواتها تهدف لصنع وقود لمفاعل أبحاث وليس إنتاج سلاح نووي.

وترى واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون هذه الخطوة تهديدا لمحادثات إحياء اتفاق 2015 النووي الذي قيد أنشطة إيران النووية مقابل رفع العقوبات الدولية.

وتجري القوى العالمية محادثات مع طهران منذ مطلع أبريل نيسان لإحياء اتفاق 2015. وانسحبت واشنطن من الاتفاق في 2018، وردت إيران على ذلك بانتهاك قيوده تدريجيا.

وذكرت الولايات المتحدة يوم الأربعاء الماضي، أنها تتوقع إجراء جولة سابعة من المحادثات غير المباشرة مع إيران “في الوقت المناسب”، دون أن تحدد موعدا.

المصدر: أ ف ب

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=415071

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