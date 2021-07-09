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صندوق النقد الدولي: اقتصاد السعودية يتعافى بشكل جيد

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : الجمعة 9 يوليو 2021 - 6:16 مساءً
صندوق النقد الدولي: اقتصاد السعودية يتعافى بشكل جيد

كل الوطن – وكالات: أكد صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، أن اقتصاد السعودية يتعافى من جائحة فيروس كورونا “بشكل جيد”.

وقال صندوق النقد الدولي، في بيان، إنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد غير النفطي للمملكة 4.3% هذا العام وأن يبلغ مجمل نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.4%.

وأضاف الصندوق أن الناتج المحلي الإجمالي النفطي الحقيقي من المتوقع أن ينكمش 0.4%، إذ من المفترض أن يبقى الإنتاج متماشيا مع اتفاقية مجموعة “أوبك+”.

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كما أشار صندوق النقد الدولي إلى أنه يتوقع أن يبلغ المتوسط السنوي للتضخم في السعودية 3.2% في 2021.

وذكر البيان أن استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي ستعوض التأثير السلبي على النمو الناتج عن ضغط الإنفاق الحكومي.

المصدر: “رويترز”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=415077

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