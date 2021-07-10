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الكشف عن تفاصيل انفجار الليلة الماضية في متنزه بطهران

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 37 ثانيةآخر تحديث : السبت 10 يوليو 2021 - 10:52 صباحًا
الكشف عن تفاصيل انفجار الليلة الماضية في متنزه بطهران

كل الوطن – وكالات: كشف المتحدث باسم منظمة إطفاء الحرائق في أمانة العاصمة الإيرانية طهران، جلال ملكي، آخر تفاصيل وتطورات الانفجار في متنزه “ملت” بشمال طهران.

وفي التفاصيل، وتوضيحا لملابسات هذا الحادث، قال جلال ملكي في تصريح لوكالة “فارس”: توجهت عدة فرق من منظمة إطفاء الحرائق إلى موقع الحدث إثر تلقي اتصالات عديدة من المواطنين تتحدث عن سماع دوي انفجار في منطقة متنزه ملت”.

وتابع: “لقد أعلن أفراد أحد الفرق المتجهة إلى متنزه ملت بأنهم شاهدوا تصاعد غبار من الموقع، بالطبع لم يحصل انهيار لأي مبنى ولا توجد كذلك أي اثار لانقاض ولا دخان ولا حريق في هذه المنطقة”، لافتا إلى أن “فرقهم واصلت حتى الساعة الثالثة والنصف من فجر اليوم السبت، عمليات التحقيق ولم تعثر على أي آثار لاشتعال نيران، أو حريق، أو دمار، أو أنقاض” .

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وأكمل: “الأمر الذي يتعلق بنا هو قضية الأنقاض والحريق، وأما القضايا الأخرى فهي من تخصص قوات الشرطة وباقي الجهات المسؤولة التي تواصل تحقيقاتها بهذا الشأن”.

وكانت السلطات الإيرانية، قد أكدت مساء أمس الجمعة، سماع دوي انفجار كبير بشمال العاصمة طهران.

المصدر: وكالة “فارس”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=415094

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