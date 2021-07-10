الإمارات تمنح الفنانة ياسمين عبد العزيز الإقامة الذهبية (صور)

كل الوطن – وكالات: أعلنت الفنانة المصرية، ياسمين عبد العزيز، حصولها على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات

ونشرت ياسمين عبد العزيز عبر حسابها الرسمي في “إنستغرام” صورا لها أثناء تواجدها في دبي، أعربت فيها عن “سعادتها بالحصول على الإقامة الذهبية بدولة الإمارات”.

يذكر أن العديد من المشاهير قد حصلوا على الإقامة الذهبية في الإمارات، بينهم نبيلة عبيد، ومحمد رمضان، ونجوى كرم، وراغب علامة، وناصيف زيتون، ونيللي كريم، وتيم حسن وقصي خولي، وجيني إسبر وكاريس بشار وديمة الجندي ونظلي الرواس ومها المصري ومروان خوري، وهاني شاكر، وغيرهم من النجوم.

وفي وقت سابق أعلن الفنان السوري ياسر العظمة، حصوله على الجنسية الإماراتية ووجه الشكر لحاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

والإقامة الذهبية للأجانب التي بدأت الإمارات في منحها منذ 2019، تمتد لخمس أو عشر سنوات، وتجدد تلقائيا عند توافر نفس الشروط، وذلك لفئات معينة تشمل “المستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية”.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=415097