تسجيل الدخول
تسجيل الدخول

 

خالد صالح زنان الزهراني: مستشار ونائب رئيس التحرير

أخر المستجدات
كل الوطنالعيسائي: علاقة عُمان والمملكة تقوم على الثقة والاحترام المتبادلكل الوطنالإمارات تمنح الفنانة ياسمين عبد العزيز الإقامة الذهبية (صور)كل الوطنالكشف عن تفاصيل انفجار الليلة الماضية في متنزه بطهرانكل الوطنالسعودية توافق على استخدام لقاح “موديرنا” ضد كوروناكل الوطنوجبة خفيفة ولذيذة يمكنها أن تخفض “بشكل مفاجئ” قراءة ارتفاع ضغط الدمكل الوطنعلماء يدحضون إمكانية تسرب فيروس كورونا من مختبر ووهانكل الوطنمسؤول سعودي: المملكة “تشعر ببالغ القلق” بسبب زيادة أنشطة إيران النوويةكل الوطنرئيس وزراء إثيوبيا يبعث رسالة “طمأنة” للشعبين المصري والسودانيكل الوطنمصر تنظم أول جنازة عسكرية في تاريخها لسيدة بحضور السيسيكل الوطنأول رد لصلاح على أنباء انفصاله عن زوجته ماجي (صورة)

العيسائي: علاقة عُمان والمملكة تقوم على الثقة والاحترام المتبادل

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 32 ثانيةآخر تحديث : السبت 10 يوليو 2021 - 2:12 مساءً
العيسائي: علاقة عُمان والمملكة تقوم على الثقة والاحترام المتبادل

كل الوطن – واس: أكد عضو مجلس الدولة في سلطنة عُمان علي العيسائي أن العلاقة بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية كانت وما زالت تقوم على الثقة والاحترام المتبادل والتعاون البنّاء في معالجة القضايا العربية والإسلامية، والتعامل مع القضايا الإقليمية والدولية منذ السبعينات والثمانينات من القرن الماضي وامتدت إلى وقتنا الحاضر.

اقرأ أيضا...

وأوضح أن زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى المملكة تعطي انطباعًا واضحًا عن قوة العلاقات بين البلدين الشقيقين وثقلهما السياسي والاقتصادي , مشيرًا إلى أن الزيارة ستفتح آفاقاً أرحب في التكامل الاقتصادي والاستثماري من خلال عقد اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الحكومتين وبين القطاع الخاص في البلدين والنظر في إقامة مشروعات تعود بالنفع عليهما.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=415100

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.