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السعودية.. توجيه ملكي بتثبيت سقف أسعار البنزين اعتبارا من اليوم

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 34 ثانيةآخر تحديث : السبت 10 يوليو 2021 - 6:13 مساءً
السعودية.. توجيه ملكي بتثبيت سقف أسعار البنزين اعتبارا من اليوم

كل الوطن – الرياض: أصدرت السلطات السعودية توجيها ملكيا ينص على تثبيت سقف أسعار البنزين اعتبارا من اليوم السبت، مشيرة الى أن الدولة ستتحمل فارق زيادة أسعار البنزين عند زيادتها عن شهر يونيو الماضي.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية بـ”صدور التوجيه الكريم بتثبيت سقف السعر المحلي للبنزين، باعتماد أن تكون أسعار البنزين لشهر يونيو 2021م، بنزين (أوكتان 91 / 2.18)، وبنزين (أوكتان 95 / 2.33 ريال)، هي سقف السعر المحلي للبنزين اعتبارا من 10 يوليو 2021م”.

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وأضافت الوكالة الرسمية أن “الدولة تتحمل ما قد يزيد عن أسعار شهر يونيو عند المراجعة الدورية الشهرية للأسعار”، مشيرة إلى أنه “وفقا للتوجيه الكريم، فإن أسعار البنزين لشهر يوليو 2021م التي شهدت زيادة بلغت بنزين (أوكتان 91 / 2.28 ريال)، وبنزين (أوكتان 95 / 2.44 ريال) سيطبق عليها السقف المعتمد، علما بأن المراجعة الدورية للأسعار مستمرة بما لا يتجاوز السقف المذكور أعلاه”.

وتابعت أن هذا القرار “يأتي انطلاقا من حرص القيادة الرشيدة على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين والمقيمين، وسعيها المستمر لتحقيق الصالح العام، ودعم النشاط الاقتصادي المحلي”.

المصدر: “واس”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=415106

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