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العاهل الأردني يؤكد للرئيس الإسرائيلي الجديد ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى حل الدولتين

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 22 ثانيةآخر تحديث : الأحد 11 يوليو 2021 - 9:28 صباحًا
العاهل الأردني يؤكد للرئيس الإسرائيلي الجديد ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى حل الدولتين

كل الوطن – وكالات: أكد الملك الأردني عبدالله الثاني للرئيس الإسرائيلي الجديد إسحاق هيرتسوغ ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى حل الدولتين، وذلك لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) بأن الملك عبدالله الثاني تلقى اتصالا هاتفيا من هيرتسوغ، أكد خلاله “أهمية العمل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين”.

وأضافت أن الملك “شدد على ضرورة تكثيف الجهود المستهدفة التوصل لهذا الحل، سبيلا وحيدا لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام الدائم في المنطقة”.

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وكانت وسائل إعلام عبرية أفادت بأن هرتسوغ شكر الملك عبد الله الذي أعرب عن ارتياحه لعودة العلاقات السياسية بين البلدين إلى مسارها الطبيعي في الآونة الأخيرة.

واتفق الجانبان على استمرار الاتصالات بهدف العمل معا لتعزيز التعاون بين البلدين بما يعود بالنفع على الشعبين والمنطقة بأسرها.

المصدر: “بترا” + RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=415108

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