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تطور مأساوي.. تونس تسجل أكبر عدد من الوفيات بكورونا منذ انتشار الجائحة

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 6 ثوانيآخر تحديث : الأحد 11 يوليو 2021 - 9:36 صباحًا
تطور مأساوي.. تونس تسجل أكبر عدد من الوفيات بكورونا منذ انتشار الجائحة

كل الوطن – وكالات: في تطور مأساوي، سجلت تونس خلال 24 ساعة الماضية 194 وفاة جديدة بكورونا، وهي حصيلة الوفيات الأعلى التي يتم تسجيلها في البلاد منذ بداية انتشار الجائحة خلال شهر مارس من العام الماضي.
وارتفع عدد الوفيات في البلاد إلى 16244 حالة وفاة.

كما تم تسجيل 9286 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 491021.

وأشارت الوزارة إلى أنها سجلت تعافي 9100 شخص من الفيروس، حيث بلغ عدد المتعافين 388017.

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وقالت وزارة الصحة التونسية، يوم الجمعة، إن البلاد تشهد انتشار واسعا لسلالتين متحورتين من فيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان الوزارة أن “بلادنا تشهد موجة وبائية غير مسبوقة تتميز بانتشار واسع للسلالات المتحورة (ألفا) و(دلتا) في جل ولايات الجمهورية وارتفاع نسق الإصابات وعدد الحالات المتكفل بها في المستشفيات وأيضا ارتفاع مؤسف في عدد الوفيات. تخوض بلادنا حربا حقيقية ضد الوباء، مما يفرض علينا جميعا رصّ الصفوف وتغليب المصلحة الوطنيّة والوقوف الى جانب فرقنا الصحية”.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=415111

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