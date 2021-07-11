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مصر.. وزارة الداخلية تكشف ملابسات صورة متداولة لطفل مكبل من يده وقدميه أعلى مركبة “تروسيكل”

كل الوطن - فريق التحرير
2021-07-11T09:49:42+03:00
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الأحد 11 يوليو 2021 - 9:49 صباحًا
مصر.. وزارة الداخلية تكشف ملابسات صورة متداولة لطفل مكبل من يده وقدميه أعلى مركبة “تروسيكل”

كل الوطن – وكالات: كشفت الأجهزة الأمنية المصرية عن ملابسات تداول صورة في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أثارت الجدل والرأي العام، لطفل مكبل من يده وقدميه.

وفي التفاصيل، أوضحت الأجهزة ملابسات صورة لطفل مكبل من يده وقدميه على مركبة “تروسيكل” بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية، ومدون أعلاها: “ده طفل من المتسرحين اللى بيمسحوا العربيات ويتسولوا، والراجل اللي مسرحه ضربه وأجبره على ركوب التروسيكل وقام بتكبيله، والطفل كان خائفا.. ووجود أطفال آخرين معه كانوا خايفين”.

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وفي بيان لها، قالت وزارة الداخلية المصرية: “بالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من تحديد مالك المركبة المذكورة والطفل، وتبين أنهما طفل ووالده – مالك المركبة – مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام – بالقاهرة”، لافتة إلى أنه “تبين قيام والد الطفل المشار إليه بالتعدي على نجله بالضرب، وتكبيله بالأحبال بالمركبة المشار إليها بقصد تأديبه، نظرا لقيامه بالتشاجر مع بعض الأطفال المتواجدين بالمكان محل الواقعة”.

هذا وأعلنت الداخلية أنه أمكن ضبط والد الطفل عقب تقنين الإجراءات، حيث “أقر بإرتكابه الواقعة بقصد تأديب نجله”، مشيرة إلى أنه “تم بإرشاده ضبط مركبة “التروسيكل” المستخدمة فى الواقعة بدون لوحات معدنية أو أوراق، وبسؤال الطفل أقر بذات المضمون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية”.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=415114

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