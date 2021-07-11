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بالصور.. معالم الرياض تزهو بألوان علم سلطنة عمان احتفاء بزيارة السلطان هيثم بن طارق

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 22 ثانيةآخر تحديث : الأحد 11 يوليو 2021 - 12:01 مساءً
بالصور.. معالم الرياض تزهو بألوان علم سلطنة عمان احتفاء بزيارة السلطان هيثم بن طارق

كل الوطن – وكالات: نشرت وكالة الأنباء السعودية “واس” صورا لمعالم الرياض وهي “تزهو بألوان علم سلطنة عمان، احتفاء بمقدم السلطان العماني، هيثم بن طارق”.

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وفي أول زيارة خارجية له منذ تقلده الحكم، يزور سلطان عُمان، هيثم بن طارق، السعودية، اليوم الأحد، تلبية لدعوة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وسط ترحيب كبير من السعوديين.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=415134

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