بالصور.. معالم الرياض تزهو بألوان علم سلطنة عمان احتفاء بزيارة السلطان هيثم بن طارق

كل الوطن – وكالات: نشرت وكالة الأنباء السعودية “واس” صورا لمعالم الرياض وهي “تزهو بألوان علم سلطنة عمان، احتفاء بمقدم السلطان العماني، هيثم بن طارق”.
معالم #الرياض تزهو بألوان علم #سلطنة_عمان، احتفاء بمقدم صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق#سلطان_عمان_ضيف_الملك_سلمان#واس_عامpic.twitter.com/x4QpLYBBpM
— واس العام (@SPAregions) July 10, 2021
وفي أول زيارة خارجية له منذ تقلده الحكم، يزور سلطان عُمان، هيثم بن طارق، السعودية، اليوم الأحد، تلبية لدعوة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وسط ترحيب كبير من السعوديين.
المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=415134