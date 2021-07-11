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ولي العهد بن سلمان يستقبل سلطان عمان هيثم بن طارق في مطار خليج “نيوم” ضمن مراسم ضخمة (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
2021-07-11T19:05:31+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 ساعاتآخر تحديث : الأحد 11 يوليو 2021 - 7:05 مساءً
ولي العهد بن سلمان يستقبل سلطان عمان هيثم بن طارق في مطار خليج “نيوم” ضمن مراسم ضخمة (فيديو)

كل الوطن – الرياض: وصل السلطاني العماني، هيثم بن طارق، اليوم الأحد، إلى مطار خليج “نيوم” بالمملكة العربية السعودية، في زيارة “دولة” تستغرق يومين.

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واستقبل سمو ولي العهد، الامير محمد بن سلمان، هيثم بن طارق، وسط مراسم كبيرة وضخمة، إذ حلقت الطائرات استعراضا، وأطلقت طلقات المدفعية، إذ أن هذه الزيارة هي أول زيارة خارجية له منذ تقلده الحكم.

المصدر: “تلفزيون عمان”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=415136

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