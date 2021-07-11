الملك سلمان وسلطان عمان يتبادلان الأوسمة (فيديو)

كل الوطن – الرياض: تبادل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والسلطان العماني، هيثم بن طارق، الأوسمة بقصر نيوم بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأحد.
فيديو | #الملك_سلمان يمنح سلطان #عمان وسام الملك عبدالعزيز #السلطان_هيثم_يزور_المملكة#الإخباريةpic.twitter.com/TsJbzWszXx
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 11, 2021
ومنح الملك سلمان سلطان عمان وسام الملك عبد العزيز، فيما منح السلطان هيثم العاهل السعودي وسام آل سعيد، الذي يعد أرفع الأوسمة العمانية.
ويزور سلطان عمان السعودية اليوم في أول رحلة رسمية خارجية يقوم بها منذ اعتلائه العرش في العام الماضي، ومن المتوقع أن تتركز محادثاته على الحرب في اليمن والتعاون الاقتصادي والاستثماري، إذ تتطلع مسقط لتعزيز وضعها المالي.
المصدر: “الإخبارية” السعودية
المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=415142