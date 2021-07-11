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الملك سلمان وسلطان عمان يتبادلان الأوسمة (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
2021-07-11T19:11:07+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعتينآخر تحديث : الأحد 11 يوليو 2021 - 7:11 مساءً
الملك سلمان وسلطان عمان يتبادلان الأوسمة (فيديو)

كل الوطن – الرياض: تبادل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والسلطان العماني، هيثم بن طارق، الأوسمة بقصر نيوم بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأحد.

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ومنح الملك سلمان سلطان عمان وسام الملك عبد العزيز، فيما منح السلطان هيثم العاهل السعودي وسام آل سعيد، الذي يعد أرفع الأوسمة العمانية.

ويزور سلطان عمان السعودية اليوم في أول رحلة رسمية خارجية يقوم بها منذ اعتلائه العرش في العام الماضي، ومن المتوقع أن تتركز محادثاته على الحرب في اليمن والتعاون الاقتصادي والاستثماري، إذ تتطلع مسقط لتعزيز وضعها المالي.

المصدر: “الإخبارية” السعودية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=415142

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