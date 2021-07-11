الملك سلمان والسلطان هيثم يشهدان التوقيع على إنشاء مجلس تنسيق سعودي عماني (فيديو)

كل الوطن – الرياض: شهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والسلطان العماني، هيثم بن طارق، اليوم الأحد التوقيع على إنشاء “مجلس تنسيق سعودي عماني”.

وقالت قناة “الإخبارية” السعودية إن “الملك سلمان وسلطان عمان يشهدان بحضور ولي العهد (السعودي) توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس المجلس التنسيقي السعودي العماني”.

المصدر: “الإخبارية” + “رويترز”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=415145