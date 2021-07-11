الملك سلمان والسلطان هيثم يشهدان التوقيع على إنشاء مجلس تنسيق سعودي عماني (فيديو)

كل الوطن – الرياض: شهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والسلطان العماني، هيثم بن طارق، اليوم الأحد التوقيع على إنشاء “مجلس تنسيق سعودي عماني”.
فيديو | #الملك_سلمان وسلطان عمان يشهدان بحضور #ولي_العهد توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس المجلس التنسيقي السعودي العماني #السلطان_هيثم_يزور_المملكة#الإخباريةpic.twitter.com/zk2vAzpfqi
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 11, 2021
وقالت قناة “الإخبارية” السعودية إن “الملك سلمان وسلطان عمان يشهدان بحضور ولي العهد (السعودي) توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس المجلس التنسيقي السعودي العماني”.
المصدر: “الإخبارية” + “رويترز”
المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=415145