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الملك سلمان والسلطان هيثم يشهدان التوقيع على إنشاء مجلس تنسيق سعودي عماني (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
2021-07-11T23:30:58+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 ساعاتآخر تحديث : الأحد 11 يوليو 2021 - 11:30 مساءً
الملك سلمان والسلطان هيثم يشهدان التوقيع على إنشاء مجلس تنسيق سعودي عماني (فيديو)

كل الوطن – الرياض: شهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والسلطان العماني، هيثم بن طارق، اليوم الأحد التوقيع على إنشاء “مجلس تنسيق سعودي عماني”.

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وقالت قناة “الإخبارية” السعودية إن “الملك سلمان وسلطان عمان يشهدان بحضور ولي العهد (السعودي) توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس المجلس التنسيقي السعودي العماني”.

المصدر: “الإخبارية” + “رويترز”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=415145

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