شاهد.. الأمير محمد بن سلمان يشاهد نهائي “يورو 2020” برفقة السلطان العماني هيثم بن طارق

كل الوطن – الرياض: نشر المصور الملكي السعودي، بندر الجلعود، صورة تظهر سمو ولي العهد، الامير محمد بن سلمان، يشاهد نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020” رفقة السلطان العماني هيثم بن طارق.

وعلى حسابه في “تويتر”، قال بندر الجلعود معلقا على هذه الصورة: “سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والسلطان هيثم بن طارق خلال متابعتهما في نيوم مساء اليوم (الأحد) نهائي كأس أمم أوروبا يورو2020 بين إيطاليا وإنجلترا”.

تجدر الإشارة إلى أن سلطان عمان هيثم بن طارق يقوم حاليا بزيارة “دولة” إلى السعودية، تعتبر الزيارة الأولى الخارجية الرسمية للسلطان منذ توليه الحكم في 11 يناير 2020.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=415148