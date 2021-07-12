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البحرين: قطر “لم تستجب” لدعوتين لعقد اجتماعات ثنائية بعد المصالحة

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 24 ثانيةآخر تحديث : الإثنين 12 يوليو 2021 - 10:32 صباحًا
البحرين: قطر “لم تستجب” لدعوتين لعقد اجتماعات ثنائية بعد المصالحة

كل الوطن – وكالات: قال وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني إن قطر “لم تستجب” لدعوتين وجهتهما المملكة إلى الدوحة من أجل عقد اجتماعات ثنائية لبحث أسباب الأزمة بين البلدين بعد المصالحة الخليجية.

وأوضح الزياني، خلال لقاء مع عدد من كتاب الأعمدة والرأي، أن “وحدة مجلس التعاون لدول الخليج العربية تشكل ركيزة أخرى من ركائز تحقيق غاية السلام في المنطقة”.

وأضاف أن “بيان قمة العلا يشتمل على عدد من الالتزامات، من بينها (…) عقد اجتماعات ثنائية للتعامل مع الأسباب، التي أدت إلى الأزمة بين قطر وكل دولة على حدة، على أن تجتمع اللجان الثنائية خلال أسبوعين من توقيع البيان”.

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وأضاف الزياني “أن مملكة البحرين وجهت دعوتين إلى قطر لإرسال فريق إلى مملكة البحرين، إلا أنها لم تستجب”.

وفي 5 يناير الماضي، وقعت البحرين مع مصر والسعودية والإمارات في ختام قمة لدول مجلس التعاون الخليجي في مدينة العلا السعودية، على بيان للمصالحة مع قطر بعد مقاطعة دامت أكثر من ثلاثة أعوام ونصف.

وكانت الدول الأربع قد أعلنت في يونيو 2017 قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، متهمة إياها بدعم وتمويل الإرهاب والتدخل في شؤونها الداخلية، وهو ما نفته الدوحة بشدة.

المصدر: وكالة أنباء البحرين

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=415159

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