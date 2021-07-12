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الأردن: محكمة أمن الدولة تقضي بالسجن لمدة 15 عاما بحق رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله (صور)

كل الوطن - فريق التحرير
2021-07-12T13:13:21+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعتينآخر تحديث : الإثنين 12 يوليو 2021 - 1:13 مساءً
الأردن: محكمة أمن الدولة تقضي بالسجن لمدة 15 عاما بحق رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله (صور)

كل الوطن – وكالات: أصدرت محكمة أمن الدولة في الأردن قرارا يقضي بالسجن لمدة 15 عاما بحق رئيس الديوان الملكي الأردني السابق، باسم عوض الله، في قضية “الفتنة”.
وأشارت محكمة أمن الدولة الأردنية إلى أن “أركان التجريم كاملة في القضية”.

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وأكد رئيس المحكمة أن “المتهمين، رئيس الديوان الملكي السابق، باسم عوض الله، والشريف حسن، يحملان أفكارا مناوئة للدولة والملك عبد الله الثاني، وسعيا لإحداث الفوضى”.

وأعلنت المحكمة “ثبوت قيام المتهمين باسم عوض الله والشريف حسين بتدبير مشروع إجرامي لإحداث فتنة”، مؤكدة “ثبوت تحريض المتهمين ضد الملك عبد الله الثاني”.

المصدر: “بترا”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=415162

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