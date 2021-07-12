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مصر.. مقتل “خط الصعيد” الهارب من أحكام إعدام

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 12 ثانيةآخر تحديث : الإثنين 12 يوليو 2021 - 12:16 مساءً
مصر.. مقتل “خط الصعيد” الهارب من أحكام إعدام

كل الوطن – وكالات: قتل مجرم شديد الخطورة ملقب بـ”خط الصعيد” خلال اشتباك مسلح مع أجهزة الأمن المصرية في محافظة قنا جنوب البلاد.

والمتهم هارب من حكمين بالإعدام و3 أحكام بالمؤبد في قضايا قتل وسرقة بالإكراه ومقاومة سلطات.

وعقب المعركة عثر بجوار الجثة على بندقية آلية و8 مخازن وعدد من الطلقات، وتبين أنه مقيم بشقة مستأجرة بنجع حمادي بقنا.

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وفي التفاصيل، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن قنا وجود (أحد العناصر الإجرامية شديد الخطورة مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادي بمديرية أمن قنا) والسابق اتهامه في 6 قضايا ما بين سرقة بالإكراه، قتل ومقاومة السلطات، ومحكوم عليه فيها بالسجن والسجن المؤبد والإعدام، مختبئا بإحدى الشقق السكنية المستأجرة بدائرة مركز شرطة نجع حمادي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، ولدى استشعاره القوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، على الفور بادلته القوات بالمثل وتم السيطرة على الموقف، وأسفر ذلك عن مصرع العنصر الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=415166

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