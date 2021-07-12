الأردن.. لحظة وصول المتهمين بـ”قضية الفتنة” إلى محكمة أمن الدولة (بالفيديو)

كل الوطن – وكالات: نشرت وسائل إعلام محلية لحظة وصول المتهمين بـ”قضية الفتنة” باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد إلى محكمة أمن الدولة لسماع الحكم.

وأصدرت محكمة أمن الدولة في الأردن قرارا يقضي بالسجن لمدة 15 عاما بحق رئيس الديوان الملكي الأردني السابق، باسم عوض الله، في قضية “الفتنة”.

#شاهد | وصول المتهمين بـ #قضية_الفتنة باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد إلى محكمة أمن الدولة التي قررت سجنهما 15 عاما مع الأشغال المؤقتة#الأردن#هنا_المملكةpic.twitter.com/UbkL0tC16u — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) July 12, 2021

كما أصدرت المحكمة قرارا بسجن الشريف حسن 15 عاما في القضية نفسها.

وأشارت محكمة أمن الدولة الأردنية إلى أن “أركان التجريم كاملة في القضية”.

وأكد رئيس المحكمة أن “المتهمين، رئيس الديوان الملكي السابق، باسم عوض الله، والشريف حسن، يحملان أفكارا مناوئة للدولة والملك عبد الله الثاني، وسعيا لإحداث الفوضى”.

المصدر: RT، قناة المملكة

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=415169