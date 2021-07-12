خلال زيارته مركز “نيوم للإثراء المعرفي” بالسعودية.. ماذا كتب السلطان العماني في سجل كبار الزوار؟

كل الوطن – الرياض: جال السلطاني العماني، هيثم بن طارق، برفقة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بمركز “نيوم للإثراء المعرفي” في المملكة، ضمن إطار زيارة “الدولة” التي يقوم بها السلطان حاليا للسعودية.

وتجول هيثم بن طارق في أرجاء المركز واطلع على خطط مشروع هذه المدينة والمشاريع الاقتصادية والاستثمارية والسياحية التي ستشملها.

و في ختام زيارته للمركز “إثراء” قام السلطان بتدوين كلمة في سجل كبار الزوار، أشاد فيها بجهود المملكة لإنشاء هذه المدينة ضمن رؤية “المملكة 2030″، داعيا الله أن “تكلل جهود القيادة في المملكة بالتوفيق والسداد لإنشائها حتى تحقق مكانتها الاقتصادية المنشودة”.

المصدر: وكالة الأنباء العمانية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=415172