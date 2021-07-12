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القصاص بجانٍ قتل مواطناً في أبها

كل الوطن - فريق التحرير
أخبار المناطقجرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 57 ثانيةآخر تحديث : الإثنين 12 يوليو 2021 - 8:14 مساءً
القصاص بجانٍ قتل مواطناً في أبها

أبها – واس: أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في مدينة أبها بمنطقة عسير.

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وجاء في البيان “أقدم / فيصل بن يحيى بن سعيد القحطاني (سعودي الجنسية)،على قتل / فارس بن علي بن سعيد الحمامي (سعودي الجنسية ) ، وذلك بطعنه بسكين في صدره مما أدى إلى وفاته، بسبب خلاف بينهما، وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً اليوم الاثنين بمدينة أبها بمنطقة عسير”.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=415191

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