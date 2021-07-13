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حريق في مركز عزل مصابي كورونا جنوبي العراق (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 10 ثوانيآخر تحديث : الثلاثاء 13 يوليو 2021 - 12:29 صباحًا
حريق في مركز عزل مصابي كورونا جنوبي العراق (فيديو)

كل الوطن – وكالات: أفاد مراسل قناة روسيا أليوم في العراق، اليوم الاثنين، باندلاع حريق في مركز لعزل مصابي كورونا جنوبي العراق.

وذكر مراسل RT، أن حريقا اندلع في مستشفى الحسين التعليمي المخصص لمصابي كورونا في محافظة ذي قار جنوبي البلاد، وقد توجهت فرق الدفاع المدني إلى مكان الحادث.

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وبحسب المعلومات، أدى الحريق إلى مقتل أكثر من 36 شخصا وإصابة آخرين.

ويأتي هذا الحريق بعد ساعات على حريق شهده مقر وزارة الصحة العراقية في بغداد.

وفي أبريل الماضي اندلع حريق في مستشفى ابن الخطب ببغداد والمخصص أيضاً لعزل مصابي كورونا، وراح ضحيته آنذاك نحو 100 شخص.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=415201

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