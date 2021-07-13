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العراق: ارتفاع عدد ضحايا مستشفى الإمام الحسين في ذي قار إلى 92 قتيلا (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
2021-07-13T17:41:28+03:00
عربي ودوليفيديوهات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : الثلاثاء 13 يوليو 2021 - 5:41 مساءً
العراق: ارتفاع عدد ضحايا مستشفى الإمام الحسين في ذي قار إلى 92 قتيلا (فيديو)

كل الوطن- وكالات: أعلنت دائرة صحة محافظة ذي قار بجنوب العراق، عن ارتفاع حصيلة حريق مستشفى الحسين التعليمي 92 قتيلا و50 جريحا، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية.

من جهته، ذكر تلفزيون “السومرية” العراقية نقلا عن مصدر أمني، إن “حصيلة ضحايا مستشفى الامام الحسين في محافظة ذي قار وصلت حتى الان الى 63 وفاة، و100 إصابة”.

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وقالت صحة ذي قار في بيان مقتضب، إن “حريق مستشفى الإمام الحسين ناجم عن عدم التعامل الصحيح مع عبوات الأوكسجين”.

في سياق متصل، أصدر اجتماع عقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، قرارات عدة بينها سحب يد مسؤولين في محافظة ذي قار بعد الحريق الذي اندلع في مركز عزل مصابي فيروس كورونا في المحافظة.

وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن “رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، عقد اجتماعاً طارئاً ضم عدداً من الوزراء والمسؤولين والقيادات الأمنية؛ وذلك للوقوف على أسباب حادثة حريق مستشفى الإمام الحسين (ع) في محافظة ذي قار، ومعالجة تداعياتها”.

المصدر: السومرية، وكالة الأنباء العراقية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=415213

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