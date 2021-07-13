تسجيل الدخول
تسجيل الدخول

 

خالد صالح زنان الزهراني: مستشار ونائب رئيس التحرير

أخر المستجدات
كل الوطنعلامة خفية في أصابعك قد تدل على ارتفاع مستويات الكوليسترول!كل الوطنكاتب صحفي: عدم ارتداء ترامب للكمامة غيّر اتجاه السباق الرئاسيكل الوطندراسة بريطانية تحدد الأطعمة التي قد تحمي من الإصابة بـ”كوفيد-19″ والمرض الشديد منهكل الوطنالعراق: ارتفاع عدد ضحايا مستشفى الإمام الحسين في ذي قار إلى 92 قتيلا (فيديو)كل الوطنأخصائي تخفيض وزن يقترح مشروبا بديلا عن القهوةكل الوطنحريق في مركز عزل مصابي كورونا جنوبي العراق (فيديو)كل الوطنخادم الحرمين يُوجِّه مركز الملك سلمان للإغاثة بدعم تونس لمكافحة كوروناكل الوطنآفاق التعاون الروسي السعودي في مجال التكنولوجيا النوويةكل الوطنأردني يلتقي الملك عبد الله في عرض البحر ويطلب منه المساعدة في الزواج (فيديو)كل الوطنقصة طريفة.. لماذا ألغت مفوضية الانتخابات العراقية التسلسل 56

علامة خفية في أصابعك قد تدل على ارتفاع مستويات الكوليسترول!

كل الوطن - فريق التحرير
الصحة والجمال
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 28 ثانيةآخر تحديث : الثلاثاء 13 يوليو 2021 - 9:06 مساءً
علامة خفية في أصابعك قد تدل على ارتفاع مستويات الكوليسترول!

كل الوطن – وكالات: يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم إلى زيادة تأثيره في الجسم، ويتراكم دون أي أعراض محسوسة. ومع ذلك، فقد وُجد أن رواسب الكوليسترول يمكن أن تسبب تغيرات ملحوظة في الجسم.

ووجدت دراسة حالة نشرت في مجلة Hindawi، أن ما يسمى بـXanthomas أدى إلى تقييد حركة المفاصل، وهو مادة صفراء غنية بالكوليسترول تترسب في الأوتار أو أجزاء أخرى من الجسم.

وقدم رجل يبلغ من العمر 42 عاما شكوى من تقييد الحركة خاصة في إصبعه الرابعة والخامسة من يده اليسرى.

ولم يُفحص من قبل، لأن تقييد الحركة لم يظهر إلا في الشهر الماضي. وكانت الكتل غير المؤلمة تنمو ببطء وتسبب خللا في المفاصل المصابة.

وكان مستوى الكوليسترول في الدم لدى المريض أعلى من المعدل الطبيعي، وأظهرت الخزعة أن خلايا Xanthomas منتشرة بين ألياف الكولاجين في الوتر.

وكتب الباحثون في الدراسة: “على حد علمنا، هذه الحالة هي الأولى بخصوص Xanthomas الذي يؤدي إلى تقييد حركة المفاصل”.

اقرأ أيضا...

ووفقًا لمستشفى وينشستر، فإن Xanthomas أكثر شيوعا عند كبار السن. وتكون فرصك أعلى في حال:

• لديك واحدة من مشاكل التمثيل الغذائي.

• لديك مستويات عالية جدا من الكوليسترول أو الدهون الثلاثية.

وبالنسبة لمعظم الناس، فإن الطريقة الوحيدة لتحديد مستويات الكوليسترول المرتفعة هي الحصول على فحص الدم، كما تشير NHS.

ويعد تغيير الأطعمة التي تتناولها أمرا أساسيا لخفض مستويات الكوليسترول في الدم.

وبشكل حاسم، يحتوي الشوفان على ألياف قابلة للذوبان، والتي توجه ضربة حاسمة لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

المصدر: إكسبريس

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=415225

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.