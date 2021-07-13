تسجيل الدخول
تسجيل الدخول

 

خالد صالح زنان الزهراني: مستشار ونائب رئيس التحرير

أخر المستجدات
كل الوطنأمريكا تصدر تصريحات جديدة بشأن سدّ النهضةكل الوطنعلامة خفية في أصابعك قد تدل على ارتفاع مستويات الكوليسترول!كل الوطنكاتب صحفي: عدم ارتداء ترامب للكمامة غيّر اتجاه السباق الرئاسيكل الوطندراسة بريطانية تحدد الأطعمة التي قد تحمي من الإصابة بـ”كوفيد-19″ والمرض الشديد منهكل الوطنالعراق: ارتفاع عدد ضحايا مستشفى الإمام الحسين في ذي قار إلى 92 قتيلا (فيديو)كل الوطنأخصائي تخفيض وزن يقترح مشروبا بديلا عن القهوةكل الوطنحريق في مركز عزل مصابي كورونا جنوبي العراق (فيديو)كل الوطنخادم الحرمين يُوجِّه مركز الملك سلمان للإغاثة بدعم تونس لمكافحة كوروناكل الوطنآفاق التعاون الروسي السعودي في مجال التكنولوجيا النوويةكل الوطنأردني يلتقي الملك عبد الله في عرض البحر ويطلب منه المساعدة في الزواج (فيديو)

من الأكثر عرضة للإصابة بعدة سلالات من فيروس كورونا؟

كل الوطن - فريق التحرير
الصحة والجمالكورونا.. على مدار الساعة
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 37 ثانيةآخر تحديث : الثلاثاء 13 يوليو 2021 - 9:44 مساءً
من الأكثر عرضة للإصابة بعدة سلالات من فيروس كورونا؟

كل الوطن – وكالات: غالبا ما يصيب العديد من سلالات الفيروس التاجي الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة، وكبار السن.

وقد تكون إصابتهم أكثر حدة، ولكنها غالبا تستغرق فترة أطول، مقارنة بالإصابة بسلالة واحدة.

جاء ذلك على لسان، ناتاليا بشينيشنايا، نائب رئيس المعهد المركزي الروسي للوبائيات في حديث أدلت به للصحفيين.

وبحسب قولها، فإن حالات الإصابة المزدوجة بسلالات مختلفة من الفيروس نفسه معروفة منذ زمن بعيد. وقد وصف الأطباء مرارا حالات الإصابة بعدة سلالات من فيروس الإنفلونزا. كما تم وصف الإصابة بفيروس الإنفلونزا وفيروس كورونا وكذلك بمختلف السلالات لفيروس SARS-CoV2.

اقرأ أيضا...

وقالت، بشينيتشنايا، إن الأشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة وكبار السن هم أكثر عرضة للإصابة بسلالتين من فيروس كورونا. ويكتسب هذا المرض نوعا خطيرا وغالبا يستغرق الشفاء فترة أطول، إذ أن جهاز المناعة عاجز عن التغلب على السلالة الأولى بعد أن تدخل جسم الإنسان سلالة أخرى نتيجة التواصل مع شخص مصاب بها.

وأضافت، بشينيتشنايا، أن الإصابة بسلالتين في وقت واحد قد تؤدي إلى تحوّر الفيروس.

ويتميز المرض الناجم عن الإصابة بسلالتين، حسب بشينيتشنايا، بخطورة بالغة بالنسبة إلى من يمتلكون جهاز المناعة الضعيف بسبب احتمال حدوث ظاهرة إعادة التركيب الجيني (تبادل المواد الوراثية بين السلالات)، ما قد يُسهم في المزيد من تقلب الفيروس وظهور سلالات جديدة.

وقالت الطبيبة إنه يجب التطعيم بأسرع وقت ممكن لمنع الفيروس من التحور اللاحق.

المصدر: نوفوستي

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=415232

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.