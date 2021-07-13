من الأكثر عرضة للإصابة بعدة سلالات من فيروس كورونا؟

كل الوطن – وكالات: غالبا ما يصيب العديد من سلالات الفيروس التاجي الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة، وكبار السن.

وقد تكون إصابتهم أكثر حدة، ولكنها غالبا تستغرق فترة أطول، مقارنة بالإصابة بسلالة واحدة.

جاء ذلك على لسان، ناتاليا بشينيشنايا، نائب رئيس المعهد المركزي الروسي للوبائيات في حديث أدلت به للصحفيين.

وبحسب قولها، فإن حالات الإصابة المزدوجة بسلالات مختلفة من الفيروس نفسه معروفة منذ زمن بعيد. وقد وصف الأطباء مرارا حالات الإصابة بعدة سلالات من فيروس الإنفلونزا. كما تم وصف الإصابة بفيروس الإنفلونزا وفيروس كورونا وكذلك بمختلف السلالات لفيروس SARS-CoV2.

وقالت، بشينيتشنايا، إن الأشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة وكبار السن هم أكثر عرضة للإصابة بسلالتين من فيروس كورونا. ويكتسب هذا المرض نوعا خطيرا وغالبا يستغرق الشفاء فترة أطول، إذ أن جهاز المناعة عاجز عن التغلب على السلالة الأولى بعد أن تدخل جسم الإنسان سلالة أخرى نتيجة التواصل مع شخص مصاب بها.

وأضافت، بشينيتشنايا، أن الإصابة بسلالتين في وقت واحد قد تؤدي إلى تحوّر الفيروس.

ويتميز المرض الناجم عن الإصابة بسلالتين، حسب بشينيتشنايا، بخطورة بالغة بالنسبة إلى من يمتلكون جهاز المناعة الضعيف بسبب احتمال حدوث ظاهرة إعادة التركيب الجيني (تبادل المواد الوراثية بين السلالات)، ما قد يُسهم في المزيد من تقلب الفيروس وظهور سلالات جديدة.

وقالت الطبيبة إنه يجب التطعيم بأسرع وقت ممكن لمنع الفيروس من التحور اللاحق.

المصدر: نوفوستي

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=415232