الحكومة المصرية تصدر بيانا بعد انتشار فيديو مثير للجدل

كل الوطن – وكالات: أعلنت هيئة السكة الحديد، امس الثلاثاء، فتح تحقيق عاجل مع كمسري أحد القطارات العاملة على خط “منوف – القاهرة”، في واقعة ضرب مواطن بـ”القلم”، داخل القطار.

وأوضحت أن هناك تعليمات مشددة على مشرفي القطارات والكمسارية بالتعامل مع المواطنين بالقانون وليس الإهانة والتهجم عليهم، قائلة: «لن نسمح بإهانة أى مواطن يستقل القطارات وأن ما حدث واقعة فردية».

وكان عدد من رواد موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك»، تداولوا مقطع فيديو يظهر مشادة بين كمسري ومواطن داخل أحد القطارات بسبب عدم دفع قيمة غرامة التهرب من التذكرة.

وكشف مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، عن أن المهندس مصطفي أبو المكارم، رئيس الهيئة، طالب بفتح تحقيق عاجل فى واقعة تعدي كمسارية قطار منوف على أحد المواطنين، بسبب عدم تسديده غرامة استقلال القطار بدون تذكرة، رغم قيام أحد الركاب وهى «سيدة» بالمطالبة بدفع قيمة الغرامة ولكن الكمسري رفض، موضحا أن هذا السلوك غير مقبول على الإطلاق، ولن نسمح بحدوثه مرة آخرى.

وأضاف المصدر، أن الهيئة أعلنت غرامات استقلال القطارات بدون تذكرة، بنحو 100 جنيها للقطارات TOP VIP، و50 جنيها للقطارات الروسية، و40 جنيها للقطارات الـVIP، و30 جنيها للقطارات الأسباني والفرنساوى «الدرجة الثانية»، و20 جنيها حال استقلال القطارات المميزة والمطورة «الدرجة الثالثة»، و15 جنيها لقطارات الضواحي، مؤكدا أن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، شدد على عدم السماح لأى راكب باستقلال القطارات بدون دفع قيمة التذكرة، ولكن دون التجاوز في حق الركاب.

المصدر: الوطن

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=415238