تسجيل الدخول
تسجيل الدخول

 

خالد صالح زنان الزهراني: مستشار ونائب رئيس التحرير

أخر المستجدات
كل الوطنشاهد.. تحرك لأسرة مواطن مصري زعم أنه “المهدي المنتظر”كل الوطنالحكومة المصرية تصدر بيانا بعد انتشار فيديو مثير للجدلكل الوطنمنع لاعبة كمال أجسام تركية من ركوب طائرة في أمريكا بسبب ملابسهاكل الوطنأمريكا تصدر تصريحات جديدة بشأن سدّ النهضةكل الوطنعلامة خفية في أصابعك قد تدل على ارتفاع مستويات الكوليسترول!كل الوطنكاتب صحفي: عدم ارتداء ترامب للكمامة غيّر اتجاه السباق الرئاسيكل الوطندراسة بريطانية تحدد الأطعمة التي قد تحمي من الإصابة بـ”كوفيد-19″ والمرض الشديد منهكل الوطنالعراق: ارتفاع عدد ضحايا مستشفى الإمام الحسين في ذي قار إلى 92 قتيلا (فيديو)كل الوطنأخصائي تخفيض وزن يقترح مشروبا بديلا عن القهوةكل الوطنحريق في مركز عزل مصابي كورونا جنوبي العراق (فيديو)

وزارة دفاع السعودية توضح طبيعة انفجار خارج مدينة الخرج

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 27 ثانيةآخر تحديث : الأربعاء 14 يوليو 2021 - 9:56 صباحًا
وزارة دفاع السعودية توضح طبيعة انفجار خارج مدينة الخرج

كل الوطن – الرياض: أفادت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الأربعاء، بـ”وقوع انفجار عرضي بإحدى الساحات خارج مدينة الخرج، المخصصة لتجميع وإتلاف مخلفات الذخائر غير الصالحة للاستخدام”، وفق قناة “الإخبارية”.

اقرأ أيضا...

وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، العميد الركن تركي المالكي، عن “وقوع انفجار عرضي عند الساعة الـ05:10 من صباح اليوم الأربعاء، الموافق 14 يوليو 2021، بإحدى الساحات خارج مدينة الخرج، والمخصصة لتجميع وإتلاف مخلفات الذخائر غير الصالحة للاستخدام”.

وتابع: “لا يوجد أي إصابات أو خسائر -ولله الحمد- وتجري متابعة الحادث العرضي من جهات الاختصاص”.

المصدر: الإعلام السعودي

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=415244

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.