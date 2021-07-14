وزارة دفاع السعودية توضح طبيعة انفجار خارج مدينة الخرج

كل الوطن – الرياض: أفادت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الأربعاء، بـ”وقوع انفجار عرضي بإحدى الساحات خارج مدينة الخرج، المخصصة لتجميع وإتلاف مخلفات الذخائر غير الصالحة للاستخدام”، وفق قناة “الإخبارية”.

#وزارة_الدفاع: انفجار عرضي لمخلفات ذخائر غير صالحة ومعدة للإزالة بإحدى ساحات الإزالة بـ #الخرج#الإخبارية_عاجل — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) July 14, 2021

وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، العميد الركن تركي المالكي، عن “وقوع انفجار عرضي عند الساعة الـ05:10 من صباح اليوم الأربعاء، الموافق 14 يوليو 2021، بإحدى الساحات خارج مدينة الخرج، والمخصصة لتجميع وإتلاف مخلفات الذخائر غير الصالحة للاستخدام”.

وتابع: “لا يوجد أي إصابات أو خسائر -ولله الحمد- وتجري متابعة الحادث العرضي من جهات الاختصاص”.

المصدر: الإعلام السعودي

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=415244