د. عبدالمجيد الجلاَّل: قرصة أذن ضرورية لوقف تنمر المجلس الانتقالي الجنوبي

كتبتُ مراتٍ عديدة ، عن أهمية وحيوية اتفاق الرياض ، وأنَّه الأداة المتوفرة حالياً ، لمعالجة حالة التصدع في مكونات الشرعية ، خاصة بما يتصل بترتيب وضع المجلس الانتقالي الجنوبي ، لجهة اندماجه سياسياً وعسكرياً مع قوات وحكومة الشرعية ، بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي ، وبما يسمح بتحقيق أمن واستقرار وسلامة المحافظات الجنوبية ، وعودة البرامج التنموية والخدمية إلى أبناء الجنوب في كل محافظاتهم ومديرياتهم وقراهم !

والأهم ، عودة الشرعية بكل مكوناتها ، وقياداتها ، إلى العاصمة المؤقتة عدن ، والتفرغ كلياً لمواجهة جماعة الحوثي ، على طاولة المفاوضات ، بمواقف موحدة ، وتنسيق وتعاون مشترك ، يتيح للشرعية التفاوض والتفاهم مع جماعة الحوثي ، من منطلقات قوية ، وأوراق إيجابية إضافية!

ما يجري حالياً في عدن ، والكثير من المحافظات الجنوبية ، أمرٌ محبطٌ ومخيبٌ للآمال ، إذ أضحت ساحةً للفوضى ، والانفلات الأمني ، حتى بين فصائل المجلس الانتقالي الجنوبي أنفسهم ، لأسباب في الغالب مناطقية وجهوية !

انعكست كل هذه الأوضاع المزرية على الواقع المعيشي والخدمي ، في عدن ، وسواها من محافظات الجنوب ، ومن أبرزها غياب الكهرباء والماء، وحتى الخبز !!

المسؤول عن استمرار هذه الفوضى ، الرافض لتنفيذ اتفاق الرياض، هو المجلس الانتقالي الجنوبي ، المُثقل بالأجندة الانفصالية ، لدرجة أنَّ بعض قادته ، عبروا بصراحة ، عن دعمهم لجماعة الحوثي ، والعمل تباعاً على عرقلة جهود الشرعية في ساحات المعارك ، أو ساحات التنمية والإعمار ، وأنَّ ذلك ، وفقاً لفكرهم السقيم ، سيقودهم إلى تحقيق هدفهم النهائي ، بتحقيق الانفصال!

وجاء تحذير السفارة الأمريكية في اليمن بخطورة ما يجري في المحافظات الجنوبية اليمنية ، وضرورة وقف الخطاب التصعيدي ، والعودة إلى الحوار، وفق مرتكزات اتفاق الرياض ، بكل تفاصيله وبنوده ، ووضع مصلحة الشعب اليمني في المقام الأول !

أكثر من ذلك ، حذرت السفارة ، بأنَّ أولئك الذين يقوضون أمن اليمن واستقراره ووحدته يخاطرون بالتعرض للرد الدولي ، ومضاعفة المعاناة في اليمن ، وإطالة أمدها !

في السياق نفسه ، قال السفير الفرنسي لدى اليمن، إن بلاده قلقة من التطورات الأخيرة في جنوب اليمن ، وأنَّه يجب التطبيق الكامل والشامل لاتفاق الرياض لعودة الحكومة الشرعية إلى العاصمة المؤقتة عدن بأسرع وقت ممكن ، لكي تخدم الشعب اليمني والمواطنين، وأكدَّ على وجوب وقف التصعيد في القرارات الاستفزازية والخطابات ، من كل الأطراف، وأنَّ فرنسا تدعم بقوة اتفاق الرياض .

من جهة أخرى اتهم المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي المجلس الانتقالي الجنوبي ، بنهج سياسات التصعيد ، عبر الحشد العسكري ، أو الدعوة إلى مظاهرات مناوئة للحكومة الشرعية ، في سلوكيات لا تتماهى مع بنود اتفاق الرياض .

حتى هذه اللحظة ، يرفض المجلس الانتقالي الجنوبي تنفيذ الشق الأمني والعسكري ، من اتفاق الرياض ، ويفرض سيطرته بالقوة والبطش ، على مدينة عدن ، وأهم مدن محافظات لحج ، والضالع ، وأبين، منذ أغسطس عام 2019، بل يزيد من نبرة عدائه للشرعية ، بمطالبته بإخراج القوات الحكومية من محافظتي شبوة وحضرموت ، كما يُحرِّض على عصيان أوامر الحكومة ، بحشد المظاهرات هنا أو هناك ، ما يسفر في الغالب ، عن وقوع صدامات مؤسفة ، بين المتظاهرين ، ورجال الأمن !

وعليه ، ينبغي على التحالف العربي خاصة ، اتخاذ مواقف صارمة ، لجهة إخضاع المجلس الانتقالي الجنوبي ، لتنفيذ كل ما ورد في اتفاقية الرياض لكي يحفظ لليمن ، أمنه واستقراره ووحدة أراضيه !

خلاصة القول ، فكرة الانفصال ، في المرحلة الحالية ، مرفوضة إقليمياً ودولياً ، وعلى المجلس الانتقالي الجنوبي العودة إلى الرشد والعقلانية ، والجلوس مع الشرعية ، لبناء اتفاق سلام يضم كافة القوى السياسية اليمنية ، ومن ثمَّ ، لكل حادث حديث !

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=415251