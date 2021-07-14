تسجيل الدخول
تسجيل الدخول

 

خالد صالح زنان الزهراني: مستشار ونائب رئيس التحرير

أخر المستجدات
كل الوطند. عبدالمجيد الجلاَّل: قرصة أذن ضرورية لوقف تنمر المجلس الانتقالي الجنوبيكل الوطنشاهد.. تحرك لأسرة مواطن مصري زعم أنه “المهدي المنتظر”كل الوطنالحكومة المصرية تصدر بيانا بعد انتشار فيديو مثير للجدلكل الوطنمنع لاعبة كمال أجسام تركية من ركوب طائرة في أمريكا بسبب ملابسهاكل الوطنأمريكا تصدر تصريحات جديدة بشأن سدّ النهضةكل الوطنعلامة خفية في أصابعك قد تدل على ارتفاع مستويات الكوليسترول!كل الوطنكاتب صحفي: عدم ارتداء ترامب للكمامة غيّر اتجاه السباق الرئاسيكل الوطندراسة بريطانية تحدد الأطعمة التي قد تحمي من الإصابة بـ”كوفيد-19″ والمرض الشديد منهكل الوطنالعراق: ارتفاع عدد ضحايا مستشفى الإمام الحسين في ذي قار إلى 92 قتيلا (فيديو)كل الوطنأخصائي تخفيض وزن يقترح مشروبا بديلا عن القهوة

د. عبدالمجيد الجلاَّل: قرصة أذن ضرورية لوقف تنمر المجلس الانتقالي الجنوبي

كل الوطن - فريق التحرير
كتاب وأقلام
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 ثوانيآخر تحديث : الأربعاء 14 يوليو 2021 - 1:57 مساءً
د. عبدالمجيد الجلاَّل: قرصة أذن ضرورية لوقف تنمر المجلس الانتقالي الجنوبي

كتبتُ مراتٍ عديدة ، عن أهمية وحيوية اتفاق الرياض ، وأنَّه الأداة المتوفرة حالياً ، لمعالجة حالة التصدع في مكونات الشرعية ، خاصة بما يتصل بترتيب وضع المجلس الانتقالي الجنوبي ، لجهة اندماجه سياسياً وعسكرياً مع قوات وحكومة الشرعية ، بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي ، وبما يسمح بتحقيق أمن واستقرار وسلامة المحافظات الجنوبية ، وعودة البرامج التنموية والخدمية إلى أبناء الجنوب في كل محافظاتهم ومديرياتهم وقراهم !

اقرأ أيضا...

والأهم ، عودة الشرعية بكل مكوناتها ، وقياداتها ، إلى العاصمة المؤقتة عدن ، والتفرغ كلياً لمواجهة جماعة الحوثي ، على طاولة المفاوضات ، بمواقف موحدة ، وتنسيق وتعاون مشترك ، يتيح للشرعية التفاوض والتفاهم مع جماعة الحوثي ، من منطلقات قوية ، وأوراق إيجابية إضافية!

ما يجري حالياً في عدن ، والكثير من المحافظات الجنوبية ، أمرٌ محبطٌ ومخيبٌ للآمال ، إذ أضحت ساحةً للفوضى ، والانفلات الأمني ، حتى بين فصائل المجلس الانتقالي الجنوبي أنفسهم ، لأسباب في الغالب مناطقية وجهوية !
انعكست كل هذه الأوضاع المزرية على الواقع المعيشي والخدمي ، في عدن ، وسواها من محافظات الجنوب ، ومن أبرزها غياب الكهرباء والماء، وحتى الخبز !!
المسؤول عن استمرار هذه الفوضى ، الرافض لتنفيذ اتفاق الرياض، هو المجلس الانتقالي الجنوبي ، المُثقل بالأجندة الانفصالية ، لدرجة أنَّ بعض قادته ، عبروا بصراحة ، عن دعمهم لجماعة الحوثي ، والعمل تباعاً على عرقلة جهود الشرعية في ساحات المعارك ، أو ساحات التنمية والإعمار ، وأنَّ ذلك ، وفقاً لفكرهم السقيم ، سيقودهم إلى تحقيق هدفهم النهائي ، بتحقيق الانفصال!
وجاء تحذير السفارة الأمريكية في اليمن بخطورة ما يجري في المحافظات الجنوبية اليمنية ، وضرورة وقف الخطاب التصعيدي ، والعودة إلى الحوار، وفق مرتكزات اتفاق الرياض ، بكل تفاصيله وبنوده ، ووضع مصلحة الشعب اليمني في المقام الأول !
أكثر من ذلك ، حذرت السفارة ، بأنَّ أولئك الذين يقوضون أمن اليمن واستقراره ووحدته يخاطرون بالتعرض للرد الدولي ، ومضاعفة المعاناة في اليمن ، وإطالة أمدها !
في السياق نفسه ، قال السفير الفرنسي لدى اليمن، إن بلاده قلقة من التطورات الأخيرة في جنوب اليمن ، وأنَّه يجب التطبيق الكامل والشامل لاتفاق الرياض لعودة الحكومة الشرعية إلى العاصمة المؤقتة عدن بأسرع وقت ممكن ، لكي تخدم الشعب اليمني والمواطنين، وأكدَّ على وجوب وقف التصعيد في القرارات الاستفزازية والخطابات ، من كل الأطراف، وأنَّ فرنسا تدعم بقوة اتفاق الرياض .
من جهة أخرى اتهم المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي المجلس الانتقالي الجنوبي ، بنهج سياسات التصعيد ، عبر الحشد العسكري ، أو الدعوة إلى مظاهرات مناوئة للحكومة الشرعية ، في سلوكيات لا تتماهى مع بنود اتفاق الرياض .
حتى هذه اللحظة ، يرفض المجلس الانتقالي الجنوبي تنفيذ الشق الأمني والعسكري ، من اتفاق الرياض ، ويفرض سيطرته بالقوة والبطش ، على مدينة عدن ، وأهم مدن محافظات لحج ، والضالع ، وأبين، منذ أغسطس عام 2019، بل يزيد من نبرة عدائه للشرعية ، بمطالبته بإخراج القوات الحكومية من محافظتي شبوة وحضرموت ، كما يُحرِّض على عصيان أوامر الحكومة ، بحشد المظاهرات هنا أو هناك ، ما يسفر في الغالب ، عن وقوع صدامات مؤسفة ، بين المتظاهرين ، ورجال الأمن !
وعليه ، ينبغي على التحالف العربي خاصة ، اتخاذ مواقف صارمة ، لجهة إخضاع المجلس الانتقالي الجنوبي ، لتنفيذ كل ما ورد في اتفاقية الرياض لكي يحفظ لليمن ، أمنه واستقراره ووحدة أراضيه !
خلاصة القول ، فكرة الانفصال ، في المرحلة الحالية ، مرفوضة إقليمياً ودولياً ، وعلى المجلس الانتقالي الجنوبي العودة إلى الرشد والعقلانية ، والجلوس مع الشرعية ، لبناء اتفاق سلام يضم كافة القوى السياسية اليمنية ، ومن ثمَّ ، لكل حادث حديث !

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=415251

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.