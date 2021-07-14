تسجيل الدخول
تسجيل الدخول

 

خالد صالح زنان الزهراني: مستشار ونائب رئيس التحرير

أخر المستجدات
كل الوطنالحريري: قدمت تشكيلة وزارية من 24 وزيرا للرئيس عونكل الوطند. عبدالمجيد الجلاَّل: قرصة أذن ضرورية لوقف تنمر المجلس الانتقالي الجنوبيكل الوطنشاهد.. تحرك لأسرة مواطن مصري زعم أنه “المهدي المنتظر”كل الوطنالحكومة المصرية تصدر بيانا بعد انتشار فيديو مثير للجدلكل الوطنمنع لاعبة كمال أجسام تركية من ركوب طائرة في أمريكا بسبب ملابسهاكل الوطنأمريكا تصدر تصريحات جديدة بشأن سدّ النهضةكل الوطنعلامة خفية في أصابعك قد تدل على ارتفاع مستويات الكوليسترول!كل الوطنكاتب صحفي: عدم ارتداء ترامب للكمامة غيّر اتجاه السباق الرئاسيكل الوطندراسة بريطانية تحدد الأطعمة التي قد تحمي من الإصابة بـ”كوفيد-19″ والمرض الشديد منهكل الوطنالعراق: ارتفاع عدد ضحايا مستشفى الإمام الحسين في ذي قار إلى 92 قتيلا (فيديو)

الحريري: قدمت تشكيلة وزارية من 24 وزيرا للرئيس عون

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 38 ثانيةآخر تحديث : الأربعاء 14 يوليو 2021 - 5:33 مساءً
الحريري: قدمت تشكيلة وزارية من 24 وزيرا للرئيس عون

كل الوطن – وكالات: أعلن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أنه قدم تشكيلة وزارية من 24 وزيرا لرئيس الجمهورية ميشال عون وفقا للمبادرة الفرنسية، وقال إنه ينتظر رد الرئيس عون على التشكيلة يوم غد الخميس.

وأكد الحريري في تصريح من قصر بعبدا بعد لقائه عون أن التشكيلة الحكومية حسب المبادرة الفرنسية ومبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري وهي من اصحاب الاختصاص و”بالنسبة لي هذه الحكومة يمكن أن تقوم بالبلد ويمكن أن تعمل جديا على وقف الانهيار”.

اقرأ أيضا...

وأضاف: “ننتظر جوابا من الرئيس يوم غد حتى نبني على الشيء مقتضاه”، مشيرا إلى “أننا نحاول تشكيل حكومة منذ 9 أشهر والآن حان وقت الحقيقة.. بإذن الله بكرا منعرف”.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=415256

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.