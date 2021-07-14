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محكمة مصرية تطبق العقوبة المشددة على متحرش

كل الوطن - فريق التحرير
2021-07-14T17:37:06+03:00
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الأربعاء 14 يوليو 2021 - 5:37 مساءً
محكمة مصرية تطبق العقوبة المشددة على متحرش

كل الوطن – وكالات: قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن 5 سنوات والغرامة 10 ألف جنيه للمتهم بالتحرش بفتاة داخل مترو باب الشعرية.

وكشفت التحقيقات أن الفتاة كانت بصحبة خطيبها وفوجئت بقيام المتهم بفعل فاضح، حيث أمسك بها من الخلف عن عمد ولم يعتذر، وعندما استعانت بخطيبها ضبطه وسلمه لشرطة قسم خامس المترو التى بدورها ألقت القبض عليه على الفور.

وأكد المتهم أنه أثناء صعوده للسلالم تعثرت قدمه وسقط أرضًا، وأثناء ذلك تمسك بالفتاة التى كانت أمامه دون قصد، موضحا أن الفتاة كانت ترتدي حقيبة ظهر مما يعوق الاقتراب منها أساسًا وأنها تتجنى عليه، واستعانت بالمارة وبشاب وضبطوه عنوة، خاصة أنه كان يمشي بجوارها، ولم يكن خلفها كما تدعى.

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وكان مجلس النواب المصري قد أقر تعديلا تشريعيا ينص على تشديد عقوبة التحرش الجنسي الذي يطال النساء.

وبموجب هذا التعديل، سيتحول التحرش من جنحة الى جناية وسيصبح الحد الأدنى للعقوبة الحبس خمس سنوات بعد أن كانت سنة ونصف، بالإضافة إلى غرامة مالية.

وقد ينال مرتكب التحرش الجنسي، عقوبة بالسجن سبع سنوات كحد أدنى، إذا ما اقترن الجرم بحمل سلاح، أو اشترك أكثر من شخص واحد في العملية، أو إذا كان المتحرش يملك أي سلطة وظيفية أو غيرها على المرأة.

المصدر: الوطن

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=415259

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