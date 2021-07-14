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مصر.. صفية العمري ترد على “تشوه وجهها” (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجومفيديوهات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 34 ثانيةآخر تحديث : الأربعاء 14 يوليو 2021 - 5:46 مساءً
مصر.. صفية العمري ترد على “تشوه وجهها” (فيديو)

كل الوطن – وكالات: قالت الفنانة المصرية الكبيرة صفية العمري إن شائعة تشوه وجهها بسبب عمليات التجميل دمرت حياتها لسنوات طويلة، ووجهت لمروجي هذه الشائعة رسالة “اتقوا ربنا في حالة مرضية”.

وخلال استضافتها في برنامج “كلمة أخيرة”، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، أوضحت صفية العمري أنها أصيبت بمرض العصب السابع، أثناء تصوير فيلم “صاحب الإدارة بواب العمارة”، وهي حالة تسبب ارتخاء العين وشللا في جزء من الوجه، ومثلت مشهدا من الفيلم وهي مصابة بالشلل، وكانت الشخصية التي تلعبها تصاب بالشلل في المشهد، فأدته بشكل طبيعي.

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وأضافت صفية العمري أنها تلقت العلاج المناسب بعد ذلك وشفيت، ومثلت العديد من الأدوار في أفلام ومسلسلات، لكن شائعة تشوه وجهها انتشرت، وأدت إلى توقف المنتجين عن عرض الأدوار عليها حتى فترة قريبة.

وقالت إنها رفضت الزواج من رجل آخر بعد طلاقها بسبب أنها استكفت بالتجربة التي خاضتها، ورغبتها في التركيز مع أبنائها وألا يدخل عليهم رجل غريب.

وتحدثت صفية عن سبب غيابها عن الوسط الفني قائلة: “هل يُعقَل إني أقدم أعمال أقل من مشواري وأدواري.. أنا قدمت كل الأدوار وعملت كل أنواع التمثيل في كل المراحل السنية، وأنا شبعت من التمثيل”.

وأكدت أن أعمالًا تعرض عليها لكنها ترفض المشاركة فيها، واصفة هذه الأدوار بأنها لا تليق على الإطلاق بأي تاريخ قدّمته في وقت سابق على الشاشة، موضحة أنها لا تقبل تقديم أدوار دور ثان.

المصدر: الشروق + في الفن

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=415262

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