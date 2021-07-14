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الحكم على نائبة وزير الداخلية الإسرائيلي الأسبق بالسجن 10 سنوات بـ”أخطر قضايا الفساد بتاريخ إسرائيل”

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 35 ثانيةآخر تحديث : الأربعاء 14 يوليو 2021 - 8:30 مساءً
الحكم على نائبة وزير الداخلية الإسرائيلي الأسبق بالسجن 10 سنوات بـ”أخطر قضايا الفساد بتاريخ إسرائيل”

كل الوطن – وكالات: حكمت المحكمة المركزية في القدس على، فاينا كيرشنباوم، نائبة وزير الداخلية سابقا عن حزب “يسرائيل بيتينو” بـ”السجن الفعلي لمدة عشرة أعوام، وعام آخر مع وقف التنفيذ”.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية “مكان” إلى أنه “تم إلزام فاينا كيرشنباوم أيضا بدفع غرامة مالية بمبلغ 900 ألف شيكل”، وذلك في أعقاب إدانتها بارتكاب سلسلة جرائم تتعلق بالفساد وتبييض الأموال والغش ومخالفات ضريبية وإساءة الائتمان.

وكشفت “مكان” أن “هناك 19 شخصا إلى جانب كيرشنباوم قُدمت ضدهم لوائح اتهام بهذه القضية، التي تعتبر من أخطر قضايا الفساد في تاريخ إسرائيل.

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من جانبه، اعتبر محامي كيرشنباروم أن “قرار العقوبة قاس جدا”، وأنه ينوي استئنافه في المحكمة العليا.

في حين أن القاضي، يرون ليفي، أكد أن “المدانين ارتكبوا جرائم خطيرة لصالح منافعهم الشخصية وقاموا بالاستهتار وبإهدار المال العام”، بينما عقبت مصادر في حزب “الليكود” على قرار العقوبة لافتة إلى أن “كيرشنباروم كانت “الساعد الأيمن لوزير المالية، أفيغدور ليبرمان، ومن المستحيل ألا يكون لليبرمان أي علم بما كانت كيرشنباروم قد فعلته”.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلية “مكان”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=415265

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