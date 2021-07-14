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الليرة اللبنانية تهوي مجددا بعد تصريح للحريري

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 37 ثانيةآخر تحديث : الأربعاء 14 يوليو 2021 - 8:51 مساءً
الليرة اللبنانية تهوي مجددا بعد تصريح للحريري

كل الوطن – وكالات: هوت الليرة اللبنانية مرة جديدة مسجلة سعرا متدنيا جديدا مقابل الدولار وذلك بعد إعلان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من قصر بعبدا تقديمه للرئيس ميشال عون تشكيلة حكومية من 24 وزيرا.

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وتخطى الدولار الأمريكي في السوق السوداء أعلى مستوى له أمام الليرة اللبنانية حيث سجل 19710، بعد أن تجاوز يوم الجمعة الماضية عتبة الـ19000 ليرة.

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ويواجه لبنان حاليا أزمة اقتصادية حادة حيث تدهور الوضع المالي منذ خريف العام 2019، وانخفضت قيمة العملة الوطنية أكثر من 10 مرات مقابل الدولار الأمريكي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات غير المدعومة بنسبة تتجاوز من 400%.

ويعيش لبنان نقصا حادا في المحروقات يهدد بوقف عمل الأفران والمخابز وبالتالي بخلق أزمة جديدة تضاف إلى مجموع الأزمات المتراكمة، وأبرزها فقدان مئات الأصناف من الأدوية في الصيدليات، وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة وغلاء المواد الغذائية مع انهيار سعر الليرة اللبنانية التي فقدت أكثر من 90% من قيمتها مقابل الدولار، وغيرها من الأزمات.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=415271

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