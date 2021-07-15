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شاهد.. أول ظهور لصاحب الفيديو المثير للجدل في مصر

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودوليفيديوهات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 38 ثانيةآخر تحديث : الخميس 15 يوليو 2021 - 1:38 مساءً
شاهد.. أول ظهور لصاحب الفيديو المثير للجدل في مصر

كل الوطن – وكالات: كشف محمد رشاد، صاحب واقعة قطار “منوف- طنطا”، الذي أثار الفيديو المتداول له حالة من الجدل والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، تفاصيل الواقعة.

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وأضاف رشاد أنه كان ذاهبا لزيارة حماته في الباجور وبرفقته ابنته الصغيرة، قادما من القاهرة، قائلا: “أنا اتهانت جامد من الكمسري واعتدى عليا بالضرب، وبنتي حالتها النفسية وحشة”.

وأوضح صاحب واقعة قطار “منوف- طنطا”، أنه تعجب من موقف الكمسري، وتعنته لعدم حصوله على ثمن التذكرة من الركاب، مؤكدا أن الجميع تعاطف معه في القطار، وحاولوا مساعدته، موضحا أنه يعمل في إحدى الشركات الخاصة بالقاهرة.

المصدر: الوطن

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=415284

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