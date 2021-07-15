تسجيل الدخول
تسجيل الدخول

 

خالد صالح زنان الزهراني: مستشار ونائب رئيس التحرير

أخر المستجدات
كل الوطنإلهام شاهين تهاجم فنانة مشهورةكل الوطنشاهد.. أول ظهور لصاحب الفيديو المثير للجدل في مصركل الوطننظام غذائي يمنع تطور السرطان والسكريكل الوطنوسط تدهو الوضع الوبائي في تونس.. مسؤول صحي يكشف عن موعد السيطرة على كورونا في البلادكل الوطنالليرة اللبنانية تهوي مجددا بعد تصريح للحريريكل الوطنمصر.. فيديو لضرب أمين شرطة بشكل مبرح يثير ضجة في البلادكل الوطنالحكم على نائبة وزير الداخلية الإسرائيلي الأسبق بالسجن 10 سنوات بـ”أخطر قضايا الفساد بتاريخ إسرائيل”كل الوطنمصر.. صفية العمري ترد على “تشوه وجهها” (فيديو)كل الوطنالحريري: قدمت تشكيلة وزارية من 24 وزيرا للرئيس عونكل الوطند. عبدالمجيد الجلاَّل: قرصة أذن ضرورية لوقف تنمر المجلس الانتقالي الجنوبي

إلهام شاهين تهاجم فنانة مشهورة

كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 18 ثانيةآخر تحديث : الخميس 15 يوليو 2021 - 1:52 مساءً
إلهام شاهين تهاجم فنانة مشهورة

كل الوطن – وكالات: تعرضت الفنانة المصرية حلا شيحة لهجوم كبير بعد تصريحاتها الأخيرة التي نشرتها عبر حسابها على تطبيق الصور “إنستغرام” بسبب مقطع فيديو مع الفنان تامر حسني.

وقالت الفنانة إلهام شاهين، إنها تحترم آراء الجميع ولا تحجر على الآخرين، مشيرة إلى أن كلمات حلا شيحة في حق الفن ترجع لقناعاتها الشخصية وبالتالي هي حرة فيما تقوله أو تفعله، ولكن في المقابل عليها هي الأخرى أن تحترم زملاءها ولا توجه لهم كلاما جارحا، على حد تعبيرها.

وأضافت شاهين أن الفنانة حلا شيحة ليس لديها انتماء للفن، بدليل اعتزالها ثم عودتها ثم تصريحاتها الأخيرة، مضيفة: هي لديها نزعة دينية خاصة نحترمها، وهي حرة في تصرفاتها وتعمل ماتريده في حياتها، وفي المقابل عليها احترام الآخرين واحترام الوسط الفني طالما اعتزلته.

اقرأ أيضا...

وأكملت: “الحقيقة لا أريد الخوض في تفاصيل ما قالته حلا شيحة، ولكن كل ما أقوله لها: (لو مش بتحبي الفن خلاص سبيه وأبعدي عنه بهدوء) أسوة بنجمات كثيرات فعلن ذلك، دون التجريح في من يعمل به”.

وكانت الفنانة حلا شيحة، قد انتقدت الوسط الفني والفنان تامر حسني، بعد طرح كليب أغنية “بحبك” وبها تجميع مشاهد من فيلم “مش أنا” الذي تشاركه البطولة ويتضمن لقطات رومانسية فيما بينهما.

وكتبت حلا شيحة، عبر حسابها على موقع “انستغرام” قائلة: “تفاجئت بكليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم و في أيام ذي الحجة أيام مباركة، خصوصا ًبعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده إنه حيحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود”.

المصدر: الوطن

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=415290

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.