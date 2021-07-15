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تونس تسجل أعلى معدل وفيات بكورونا في شرق المتوسط وإفريقيا

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 39 ثانيةآخر تحديث : الخميس 15 يوليو 2021 - 9:23 مساءً
تونس تسجل أعلى معدل وفيات بكورونا في شرق المتوسط وإفريقيا

كل الوطن – وكالات: أكدت منظمة الصحة العالمية في بيان بخصوص الوضع الوبائي في شرق المتوسط والقارة الإفريقية أن تونس سجلت منذ بداية يوليو أعلى معدل وفيات بكورونا في إقليم شرق المتوسط والقارة الإفريقية.

وأفادت بأن الوضع في تونس مازال مقلقًا للغاية في ظل انتشار سلالة “دلتا” على نطاق واسع.

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى “تضاعف عدد الوفيات بتونس في أقل من أسبوع، من 119 وفاة يوم 5 يوليو إلى 189 حالة وفاة في 8 يوليو.

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وأعلنت تونس يوم الأربعاء تسجيل 194 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد و8213 إصابة خلال 24 ساعة.

جدير بالذكر أن التطعيم باللقاح المضاد لكورونا لم يشمل حتى الأحد سوى مليونين و206 آلاف و980، تلقى 676 ألفا و613 شخصا منهم الجرعة الثانية، من أصل 11 مليونا و700 ألف نسمة.

والجمعة، قالت الوزارة إن تونس تشهد موجة وبائية غير مسبوقة تتميز بانتشار واسع للسلالات المتحورة ألفا ودلتا، في جل ولايات الجمهورية، وارتفاع نسق الإصابات وعدد الحالات المتكفل بها في المستشفيات وأيضا ارتفاع مؤسف في عدد الوفيات.

المصدر: وكالات

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=415304

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