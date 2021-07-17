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اتحاد الغرف السعودية يصدر تعميما بفتح المحلات التجارية أوقات الصلاة

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 10 ثوانيآخر تحديث : السبت 17 يوليو 2021 - 10:57 صباحًا
اتحاد الغرف السعودية يصدر تعميما بفتح المحلات التجارية أوقات الصلاة

كل الوطن – الرياض: أفادت صحيفة “عكاظ” السعودية اليوم الجمعة بأن المتاجر والمحال يمكنها الآن أن تظل مفتوحة في أوقات الصلوات الخمس، تخفيفا للقواعد الصارمة التي تلزمها بإيقاف العمل في تلك الأوقات.

وينهي القرار، الذي اتخذه اتحاد الغرف السعودية، إغلاق المحال لما لا يقل عن نصف الساعة في أثناء الصلوات الخمس والذي استمر عقودا.

وقالت “عكاظ” نقلا عن منشور صادر من اتحاد الغرف السعودية: “تفاديا لمظاهر الازدحام والتجمع والانتظار لوقت طويل والعمل بالتدابير الوقائية من فيروس كورونا وللحفاظ على صحة المتسوقين نهيب بأصحاب المحلات والأنشطة التجارية باستمرار فتح المحلات خلال أوقات الصلوات”.

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وأوضح “اتحاد الغرف” أن ذلك يأتي لتحسين تجربة التسوق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مؤكدا على اتخاذ الإجراءات المناسبة لتنظيم العمل، وتقديم الخدمات والتناوب بين العاملين، بما لا يتعارض مع أداء العاملين والمتسوقين والعملاء للصلوات.

وهذه أحدث خطوة في سلسلة من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي تعهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والتي تهدف لتحديث المملكة وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في اقتصاد المملكة.

المصدر: “عكاظ” + “رويترز”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=415328

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