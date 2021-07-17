“يوم حزين في البحرين”.. مستشار الملك ينعى شخصية شهيرة في البلاد

كل الوطن – وكالات: نشر مستشار ملك البحرين للشؤون الدبلوماسية، خالد بن أحمد تغريدة في “تويتر” نعى فيها دكتورة العيون البحرينية هيفاء أحمد المحمود.

وكتب المستشار في التغريدة: “يوم حزين في البحرين رحم الله الدكتورة هيفاء محمود ، طبيبة العيون و صاحبة الافضال و الأعمال الطيبة لوجه الله الكريم .

وأضاف خالد بن أحمد: “اللهم ارحمها و اغفر لها و أسكنها عليين اعزي أخي عبد المنعم المير و أهلها الكرام”.

ونعى مغردون الفقيدة التي كانت لها مسيرة طويلة في طب العيون، كما أسست مستشفى الدكتورة هيفاء للعيون وهي أحد أبرز المستشفيات المتخصصة في العيون في البحرين والمنطقة.

والراحلة حاصلة على التخصص الدقيق في المياه الزرقاء، وزرع القرنيات وتصحيح النظر، كما أنها حاصلة على التخصص الدقيق في المياه البيضاء.

المصدر: تويتر+صحيفة “الوطن” البحرينية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=415342