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فيديو مشاجرة جماعية وشخص يدهس الآخرين بسيارته.. وتدخل من الشرطة السعودية

كل الوطن - فريق التحرير
أخبار المناطقجرائم وحوادثفيديوهات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 41 ثانيةآخر تحديث : السبت 17 يوليو 2021 - 8:42 مساءً
فيديو مشاجرة جماعية وشخص يدهس الآخرين بسيارته.. وتدخل من الشرطة السعودية

كل الوطن – الرياض: انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو يظهر مشاجرة جماعية وقيام شخص بقيادة سيارته وتعمد صدم عدد من المتشاجرين.

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وتمكنت الجهات المختصة في شرطة محافظة حفر الباطن من تحديد هوية الضالعين في هذه المشاجرة الجماعية والقبض عليهم، وفقا لما نقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن المقدم محمد الشهري المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية.

وقال المتحدث إن المقبوض عليهم هم 7 مواطنين سعوديين بالإضافة إلى وافد نازح، وجميعهم في العقدين الثاني والثالث من العمر.

وأضاف أنه جرى إيقافهم جميعا واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=415351

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